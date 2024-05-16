掌葉蘋婆過去被種植作為行道樹，但因花期會散播濃烈惡臭，影響市民居住品質。（市議員楊大鋐提供／陳淑娥台中傳真）

掌葉蘋婆過去被種植作為行道樹，但因花期會散播濃烈惡臭，影響市民居住品質。（市議員楊大鋐提供／陳淑娥台中傳真）

市議員楊大鋐16日質詢，要求全面移除西屯大福公園35棵掌葉蘋婆。（陳淑娥攝）

台中市目前共有2.7萬棵問題樹種，包括黑板樹、小葉欖仁、掌葉蘋婆等，市議員楊大鋐16日質詢，西屯大福公園35棵掌葉蘋婆開花就會散發出豬屎味，居民忍了22年，為何要分2次移除。建設局表示，因考量公園有林蔭遮蔽需求，才會分批進行移植，未來考慮種移受大眾青睞的櫸木、光蠟樹、風鈴木等樹種。

市議員楊大鋐指出，掌葉蘋婆過去被種植作為行道樹，每年春暖花開增添街道美意，但因花期會散播濃烈惡臭，影響市民居住品質。他舉例，大福公園35棵掌葉蘋婆樹，因周邊集合式住宅密集，且鄰近水湳市場，「豬屎味」長期被地方民眾詬病。

楊大鋐質疑，民眾好不容易盼到移植，卻還要分兩期工程進行，明年這時候花旗還要再臭一次。另市議員陳政顯也表示，台中一中鄰近一中商圈，附近20株掌葉蘋婆惡臭難耐，影響遊客觀感，要求建設局盡速移植。

建設局長陳大田表示，包括黑板樹、掌葉蘋婆以及木棉花被列為嫌惡樹種，會逐年逐期汰除。針對大福公園掌葉蘋婆，因已樹林成蔭，所以採兩階段進行，這些數木雖在社區不合適，但在遠處公園或河川地相當適合，後續會移到好的棲地。

陳大田也指出，針對黑板樹，每年匡列1500多萬元經費，可移除1000多棵的量能，會視其影響程度進行評估，軍功路及大業路都在計畫內，其中也包括掌葉蘋婆。

建設局指出，台中市問題樹種黑板樹1萬901棵、小葉欖仁1萬4593棵、掌葉蘋婆1534棵，去年移除小葉欖仁150棵、掌葉萍婆89棵、黑板樹177棵；今年年截至4月底，小葉欖仁移除79棵、黑板樹移除66棵、掌葉萍婆則掛零。