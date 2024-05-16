前棒球國手抱孫突昏倒，1歲女童頭部著地被嚇哭，驚險救回一命。

前中華成棒代表隊成員黃清泉上月底抱著1歲5個月大的孫女，在停車場時突然心肌梗塞昏倒並失去意識，孫女跌落一旁哇哇大哭，停車場管理員幫忙報警，鄰近婦產科護理師加入救援，在黃金時刻緊急送醫保住一命。黃出院後親自感謝善心人士幫忙。
台中市警察局第4分局大墩派出所警員劉亮安、楊朝鈞上月25日執行巡邏勤務，於14時許接獲報案稱於南屯區大進街停車場內有民眾路倒，員警聞訊馳赴現場。
員警到場後發現72歲黃清泉倒臥在停車場，已失去意識，懷中女嬰疑因頭部撞擊地面，臉上有輕微擦傷，跌落一旁嚎啕大哭。由於黃的心臟已驟停，員警同步通知消防人員，鄰近婦產科護理師及時加入救援，全程CPR直至119到場接手。
黃清泉因突發心肌梗塞昏倒，到院後經電擊搶救8分鐘，治療9天後已出院，家屬返回事發地點，看到監控回放父親無預警倒下，懷裡女嬰跌坐在地景象，眼裡滿是心疼。
黃清泉當天抱著孫女去南屯區某銀行辦事後，前往大進街停車場要牽車，在詢問停車場管理員費用時，竟不慎倒地。黃清泉說，他從少棒隊總教練退役後，身體一直都很硬朗，沒想到會遭遇生死關頭，非常感謝善心人士幫忙，在黃金時刻送醫救回一命。
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