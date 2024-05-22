台中捷運昨(21日)發生持刀隨機傷人事件，造成3人受傷送醫；而十年前同一天，更是北捷發生鄭捷隨機砍人案。常對時事發表意見的「美魔女」胡文英，發文無奈的說「為什麼我們發生了鄭捷殺人沒學到教訓？」認為台灣應該要仿效大陸的安檢政策，才能杜絕犯罪。

胡文英針對再次發生捷運殺人事件，說幸好有馬尾哥見義勇為跟嫌犯搏鬥，因為他壓制嫌犯才讓受害者減到最低的程度，不然後果難以想像「台灣應該多一點這樣有勇氣的人」。接著強調倘若當下也在車廂裡，會拿鑰匙朝嫌犯眼睛丟過去，趁他眼睛看不到時，再聯合所有人上前壓制。

胡文英接著建議應該效仿大陸「安檢政策」，她指出在大陸搭地鐵時，隨身攜帶的行李都必須要經過安檢，連瓶裝水都得先喝一口，確認沒問題才能通行。接著呼籲政府：「為什麼我們發生了鄭捷捷運殺人，沒學到教訓，拜託拜託，趕快立法杜絕制止犯罪」。

對此，網友紛紛留言：「太諷刺了，剛好在鄭捷十週年這天，說明了已經過了十年，台灣的安全網還是沒有補起來」、「台灣社會學不會教訓，只能說政府不會從過去的經驗中提升安全防範機制」。