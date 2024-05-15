台中市議員黃守達15日表示，台中市防災公園缺乏設施、空間配置規畫不實際等問題，要求建設局全面體檢。（市議員黃守達提供）

近期地震頻仍，導致人心惶惶，台中市議員黃守達15日表示，台中市防災公園共計37處，但出現有部分必要設施缺乏、空間配置規畫不實際等問題，甚至多處為一般公園加上避難收容處所告示牌，就搖身變為防災公園，要求建設局全面體檢。

台中市議會今進行都發建設水利業務質詢，市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任關心台中市防災公園設備問題。

黃守達指出，防災公園是發生重大災害時，可作為救災、指揮、重建、復原基地，更重要是能提供一般公園所欠缺的維生功能。目前台中市防災公園分成全市型、區域型、鄰里型3個等級，需要有不同的必要設置設施。

黃守達說，他盤點規畫成防災公園的市民廣場、公益公園、半平厝公園，卻發現有部分必要設施缺乏、空間配置規畫不實際等問題。比如，市民廣場規畫的臨時垃圾場設在機電設備所在位置，物資器材倉庫配置在垃圾場旁；另半平厝公園安置災民的停留區未設在開闊草坪，而是在空間不足的涼亭裡。

黃守達批評，台中市防災公園設置37處，但多是普通公園加上避難收容處所告示牌，搖身變為防災公園，明顯是重量不重質；公益公園就是典型案例，當災害來臨，能否發揮防災功能備受質疑，建議參考新北市14張歷史公園，設置維生儲水槽、緊急發電機、沐浴區、座椅式爐灶等設施。

建設局長陳大田表示，市民廣場的設計跟配置確實不太適當，另照明設施會架設，將再檢視防災公園指引及配置問題。