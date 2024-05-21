台中捷運車廂今（21）天上午11時20分發生隨機砍人事件，一名20歲洪姓男子帶3把刀砍傷2名乘客，震驚全台，而案發過程影片也曝光，其中有一名長髮男英勇上前壓制洪姓男子，另一個阿伯奮力奪刀，讓網友們敬佩狂喊「真英雄」、「長髮男真的好猛，被刺傷仍然奮戰」。

台中捷運發生砍人事件，案發過程影片也曝光。（中時新聞網YouTube）

台中捷運今天發生砍人事件，在事發過程影片中，洪男戴口罩持刀到處砍，一名長髮男子勇敢撲上前，從正面壓制他，雖然受傷仍然不怕洪男的刀，一直阻止他，讓PTT上的鄉民們看得感動不已，就有網友發文直呼他是真英雄，比路上刺青的8+9還有種，「身材不壯碩，面對拿刀的人勇敢挺身而出真的不容易」。

還有人發現，影片中有一名阿伯直接衝去奪下洪男的刀，讚嘆阿伯敢去搶下菜刀也很勇，阿伯應該有學過，手抓持刀手很準確。

貼文PO出後，大家紛紛感謝長髮男、阿伯以及其他民眾挺身而出，「長髮男平常有在練身體的，還好有他」、「而且阿北還蠻從容的，根本大俠感」、「真的猛，那種距離中要害都是很難救」、「沒有長髮男阻擋，會不會真的有人死於刀下，還真的很難說」、「他的舉動可能真的避免了更大的悲劇」、「幸好有見義勇為的市民，不然傷亡未知」、「希望他臉上的傷沒事」。