日本共同社30日報導說，據採訪相關人士獲悉，在義大利杜林舉行的七大工業國集團（G7）氣候能源和環境部長會議上，各國力爭到2035年分階段廢止不採取減排措施的煤炭火力發電。為寫入預定30日通過的聯合聲明，各國正展開最後的磋商。

有關何時棄用煤電，聲明草案還採用了「遵循把氣溫控制在較工業革命前上升攝氏1.5度以內的（《巴黎氣候協定》）目標時間軸」這一表述。據分析，這是考慮到部分國家對寫入棄用時間表示為難，但對煤電依賴度較高的日本也或將不得不採取進一步的應對措施。

一名歐洲消息人士告訴法新社記者說，最新版本的G7聲明草案確有關於棄用煤電時間表的表述，即七國承諾致力於「在2035年前逐步淘汰各國能源系統中現有燃煤發電方式，或是制定一個能讓攝氏1.5度控溫目標有望實現、也符合各國實現淨零排放路徑的時間表」。

義大利環境和能源領域的部長29日就到2035年棄用煤電向媒體表示，G7各國談判負責人已達成「技術上的共識」。

日方參會的環境相伊藤信太郎向媒體僅稱「現階段不予置評」。政府相關人士就棄用時期表示，「日本和其他國家理解方式不同。」