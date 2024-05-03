身兼SAE學會理事長暨車輛中心董事長王正健，4月15日率團拜訪美國SAE總會、Optimal總部、全球最大碰撞人偶製造廠商Humanetics、美國GM試車場、加州大學柏克萊分校先進交通技術研究中心（PATH）及Tesla電動車公司、AMD半導體公司等單位，並與密西根國建學術聯誼會（簡稱國建會）共同舉辦「2024年車輛技術研討會」，透過台美技術專家交流，掌握產業趨勢，並促進國際合作機會。

王正健指出，台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）主要是促進台美雙邊貿易、投資擴展及產業合作的建立，政府「2050淨零排放」目標和「六大核心戰略產業推動方案」，包括車輛智能化和ICT車規化等，將有助於產業升級並擴大國際影響力。

身為國內唯一在車輛領域與美國直接連結的SAE學會，本次訪美擬深化台美技術交流平台，利用台灣系統整合及智慧化優勢，投入自動駕駛、智慧電子等核心技術，打造出國際級智慧車輛測試場域及車電驗證能量，為進軍國際車廠供應鏈，做好準備。

此行訪美首站為拜會SAE Chief Executive Officer David L. Schutt，雙方交流SAE業務推動，總會也特別關心台灣會員組成，以及女性工程師的參與狀況，王正健特別邀請SAE總會長，今年底到台灣交流，將有助於台美智慧電動車技術交流，期盼未來在驗證技術與SAE標準等議題持續深化合作。

參訪團也與密西根國建學術聯誼會（國建會）共同舉辦「2024年車輛技術研討會」。我國駐芝加哥台北經濟文化辦事處、國建會長陳一心，及Altair副總裁顏世榮歡迎代表團，全場有超過40位台美技術專家及密西根大學台灣學生會碩博士生，共同就整車可靠度驗證、電池、自駕車前瞻技術與車輛安全等主題，進行熱烈交流和討論。

參訪團前往美國前三大車廠專屬設計開發合作廠商，也是全球首家開發低底盤電動中型巴士業者Optimal集團拜訪，由Optimal董事長楊嵩林，親自接待，並分享北美電動巴士市場和美國校車採購平台FTA資訊。

王正健說，車輛中心與Optimal集團2022年合資成立的優車智能，已整合台灣ADAS系統並搭載於美國電動校車，現產品已進入測試，預計第三季開始銷售。

在車輛安全測試驗證技術的議題，參訪團分別拜訪美國GM試車場與全球最大碰撞人偶製造廠商Humanetics。隨著車輛產業朝向ADAS系統、自駕車及車聯網等技術發展，Humanetics已投入自駕車測試人偶開發，GM試車場也規劃獨立區域進行研究測試，車輛中心將於明年完成全速域全車種實車測試驗證場域，並取得國際實驗室認可，包含有智慧座艙、多合一動力驅控系統、200公尺（m）天候環境測試區（隧道）、高架橋等，未來在台就有與國際同步的智駕電動車測試驗證能量。

針對自動駕駛產業的合作議題，參訪團拜訪長期致力於自動駕駛技術深度研究的加州大學柏克萊分校先進交通技術研究中心（簡稱PATH）；雙方就智慧運輸實驗計畫、自駕隊列技術，以及車聯網在自駕物流車和自駕巴士應用等議題進行交流，雙方樂見未來在相關技術開發及應用上展開合作。

電動車技術首屈一指的Tesla，代表團參觀先進製造高效生產線，詳細了解其中的新型擠壓製程與高階生產機器人等，並展示Cybertruck貨卡及新版model 3電動車，雙方熱烈交流了車型規格、配備與性能交流討論，並分享SAE的任務與標準等專業訊息。

而台灣廠商憑藉與Tesla合作基礎及ICT產業經驗，已從供應單一零件，成為Tier-1供應商，未來也期待能深化研發合作，強化台美車輛產業合作契機。

該參訪行程，聚焦於台美加強供應鏈韌性及持續拓展雙向合作，今年將邀請美國專家來台與產業交流，期待未來透過國際產業價值鏈結與深化，帶動國內業者發展與升級，協助在全球電動車市場取得更佳的競爭優勢，共同助力台灣產業發展。