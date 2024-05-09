另外，科妍4月營收6,172萬元，持續交出單月雙位數成長的佳績。預計下半年在新產品帶動下，業績可望將再添新動能。

營運表現亮麗的科妍，去年營收7.13億元，EPS為2.66元，擬配息2.5元，營收、獲利 、股利均創新高。今年第一季營收達1.95億元、年增逾6成，營業活動現金流入7,797萬創歷史新高，也讓公司擁有豐沛的現金流，提供營運研發投資，並降低負債比。

科妍表示，4月在關節腔注射劑、防沾黏凝膠等銷售業績均穩健成長，單月營收6172萬元，年增23％。今年前四月累積營收2億5708萬元，年增51％。預期第二季季營運，可持續年增雙位數成長的營收目標。

科妍近期正式取得自體膠原蛋 白增生劑(PLLA)的台灣藥證，是國內唯一與美國FDA認證核可產品相同成分之執照，較市售其他產品具有更安全、更長效的優勢，將成為搶占醫美市場的利器。

總經理韓台賢表示，PLA在化學結構上，可分為L型(左旋)的PLLA與D型 (右旋)的PDLLA，科妍的產品「可麗媞」是一種PLLA，可應用在臉 部除皺與對抗皮膚老化。目前台灣市場將與國內專業醫美團隊合作進行業務推廣 ，預計3～6個月後業績就會開始發酵，樂觀看待「可麗媞」未來 市占率。

法人表示，科妍在既有三大產品持 續擴張版圖及新品取證上市下，今年將出現「高端」成長，年增率將從3成起跳。