苗栗縣賴男在2020年將土地租給幸福狗協會，闢建狗場飼養上百隻流浪狗。協會指控，賴2022年將摻農藥「托福松」食物投進狗場，造成犬隻2死3中毒。賴坦承曾遭狗場犬隻咬、並持棍攻擊，但否認投毒，法官以死亡犬隻胃內驗出高濃度劇毒，並有監視畫面佐證，一審及二審均依《動物保護法》判刑1年3月，併科罰金50萬元，可上訴。

賴將土地出租給「社團法人台灣幸福狗流浪中途協會」闢建狗場，分區規畫共飼養流浪狗150隻，租期自2020年4月起為期5年。

判決書指出，賴2022年5月16日下午開小貨車到狗場，走到他位於後方的魚池，不久即自狗場圍籬外，投入摻有農藥「托福松」的食物，吸引「米米」、「臭臭」2犬趨前食用，隨後農藥中毒，抽搐、口吐白沫而嘔吐倒地，另3犬食用嘔吐物，也出現中毒症狀。

協會員工察覺後，將犬隻送醫，「米米」、「臭臭」到院時已無心跳呼吸，不治死亡，其他3隻救回。經查看狗場監視影像，發現賴形跡可疑而報警。

經中興大學農藥殘留檢測中心採驗死亡犬隻胃內容物，驗出含有劇毒農藥「托福松」成分，濃度各為10.74ppm、6.74ppm，遠超出定量極限0.05ppm。

法官勘驗監視影像發現，案發時狗場圍籬旁有人持網現身，招來犬隻吠叫，隨後，有不明物丟進、掉落狗場，引來犬隻咬食；且除賴以外，並無其他人車進出狗場。

賴坦稱，曾遭犬隻咬傷，2021年也闖入狗場持木棒攻擊犬隻，但他在案發當天巡視魚池進水口，因犬隻狂吠很吵，僅隨手將田螺丟進狗場，並未投毒；委任律師辯護質疑，3隻狗吃到外來物，若含劇毒農藥，為何僅2死？且賴收租低廉，配合申請水電、變更地目，並無毒殺犬隻動機。

苗栗地院及台中高分院法官都認定，賴不滿犬隻吠叫吵雜，萌生毒殺念頭，將摻劇毒農藥「托福松」食物投入狗場，足以使大量犬隻受威脅，危害性重大，依違反《動物保護法》之使用藥物致使複數動物死亡情節重大罪論處，判刑1年3月，併科罰金50萬元，罰金可易服勞役。