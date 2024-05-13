屏東縣內埔鄉12日晚間發生銀樓搶案，歹徒持球棒攻擊店家，企圖搶走金項鍊，剛好內埔警分局楊姓偵查佐在上班途中，聽到有人高喊救命，立即衝進店內查看，發現歹徒正拿著球棒行凶，楊員奮不顧身衝上去壓制歹徒，分局線上警力隨後也趕到現場共同逮捕犯嫌。

警方調查，51歲的周姓男子家住高雄，自稱遭債主追債，在12日從高雄市搭計程車到達內埔地區後，再隨機竊取1輛自行車，晚間7時許選定廣濟路一間銀樓為作案目標，並多次進入該銀樓探詢。

最後一次，周男口戴豹紋口罩、攜帶球棒佯稱要購買黃金項鍊，老闆娘不疑有他，拿出1條重約5錢、價值約6萬元的金項鍊，周男立刻拿球棒攻擊店家，意圖行搶，老闆及老闆娘抵抗時，頭部及身體多處被打傷，所幸楊員及時到場制服歹徒，也阻止店家夫婦受到更嚴重的傷害。

店家夫婦頭部受到敲擊，所幸意識清楚，由內埔分隊救護車送往屏基醫院就醫。

內埔警分局長郭譯隆表示，因近期金價高漲，為防範不肖歹徒覬覦高價黃金等貴重物品，持續加強本轄內銀樓防竊、防搶巡守勤務，防制是類案件再發生。