「李吳兄弟」創作專輯《PRIDE》推出後廣受好評，其中〈爸爸媽媽〉紀念已逝父親，也撫慰母親的感傷；昨（12日）適逢一年一度母親節，三兄弟在母親節前一天就帶媽媽吃牛排大餐團聚過節，因昨天他們被恩師蕭煌奇《Good Show》新歌演唱會徵召，專程到台北華山Legacy擔任特派員、街訪粉絲，人生首次擔任演唱會特派員成就解鎖。

李吳兄弟3人各司其職合作無間，大哥潤恩負責寫詞、二哥邦崴負責編舞和台風、三弟鴻恩則專長作曲和編曲，唯一遺憾，就是在發片前父親因病離世，不但帶給全家無限的傷痛，也讓媽媽頓失依靠，至今仍常以淚洗面。大哥潤恩分享以往逢年過節，爸爸就會吆喝全家人聚餐團聚，即便若自己在忙，也會慷慨解囊，請三兄弟帶母親和妹妹出去吃飯，二哥邦崴心疼媽媽，表示三兄弟現在除了工作都會盡量在家陪伴母親，三弟鴻恩則說，尤其年節更要大媽媽出去走走，「現在唯一最重要的事，就是將媽媽照顧好」。

李吳兄弟創作專輯《PRIDE》獲好評。（好莉嗨提供）

李吳兄弟很在意母親的感受，事事以媽媽為先，提早一天過母親節，也選擇媽媽最愛的一家西餐廳，全家一起享用排餐，陪伴媽媽過母親節，至於送母親什麼禮物？大哥潤恩說，因為媽媽的生日離母親節很近，所以近日就要開始準備幫媽媽慶生，「計畫把母親節禮物和生日禮物合而為一，變成更大的禮物，讓母親歡心。」並表示應該就是包一個大紅包讓媽媽喜氣洋洋，「開心、快樂旺一整年」。

李吳兄弟近期持續創作新歌，並參與蕭煌奇發起的創作營，大哥潤恩說：「我們三個當下覺得很好玩，就開始分工合作。」憶及煌奇老師拿起吉他就開始寫旋律，不到1個小時就把曲寫完，接著潤恩開始填詞，鴻恩進錄音室編曲，約3個小時一首全新的歌曲就誕生了！李吳兄弟說當時做完沒有想太多，結果近日煌奇老師發行新專輯《沒事的》，跟李吳兄弟說：「你們的那首歌會發表喔！」讓李吳兄弟頓時像中頭彩，直呼「不敢相信」。