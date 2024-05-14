台北市不動產開發公會前理事長、老字號建商良茂建設董事長陳春銅今（14）日表示，集團旗下良福集團創辦將屆滿30週年，並首度完成「物業管理服務產業報告」，2023年全台物業管理產業的年產值，達1,570億元，累計20年以來成長141.5％；未來在住宅存量增加、社會住宅政策、危老及都更潮方興未艾、科技冷漠下與高齡化趨勢帶動物管價值的5大趨勢，將為產業帶來機會與價值。

良福集團近年因進駐「仁愛帝寶」、「富邦A25」而躍居為物業管理產業大黑馬，今年為創辦30週年的關鍵年，陳春銅表示，2023年營業額已達28.8億元，目標今年將突破30億元，集團將整合五大事業群、八大品牌，釋出上百職缺，高薪招兵買馬，並全面邁向多元永續物業服務4.0。

良福集團今天也首度公布物業管理服務產業報告，結果指出，2004年全台保全公司427家、物業服務450家，從業人員約9萬人，產值每年650億元；20年之後，至2023年，全台已發展出保全公司608家、物業服務658家，從業人數成長至20萬人，年產值1,570億元；其中樓管佔80％、系統保全17％、運鈔3％。

累計20年間，物管產業的總產值，成長幅度達141.5％，從業人員成長122％。

這項物管產業報告指出，目前2024年最新統計，全台統計清潔公司937家、機電維護186家、公寓大廈管理658家、保全公司609家，各項服務分散，產業內競爭激烈；且年產值2億元以下的物業服務公司，佔產業總數的93％，產業集中度低；加上高齡少子化的社會結構，造成從業人員短缺，因此產業內職缺供過於求。產業內競爭、產業集中度低、職缺供過於求、高齡少子化結構，為目前物業服務面臨的四大挑戰。

產業調查報告也指出，未來物管產業也擁有更大的市場空間，包括：住宅存量增加、社會住宅政策、危老樓都更、科技冷漠下與高齡化的趨勢，預期將為產業帶來機會與價值。

報告指出，全台2024年住宅存量已達1,000萬家戶數，且都更議題發酵，六都30年以上的老屋達315萬戶，加上國家推動社會住宅政策，目前仍有12萬戶興建中，建設完居民入住下一步就需要管理、維修等服務；另外，在科技發達的冷漠下與高齡化的服務需求，也提高物管的價值。