建通今年首季營收6.13億元，雖較去年同期5.64億元成長8.72％，然因提列銅料存貨跌價損失1200萬元，致每股稅後淨損擴大至0.42元，較去年每股淨損0.23元，赤字擴大。

針對首季獲利不如預期，建通表示，首季因提列銅料跌價損失1200萬元，拖累營運，不過隨著銅料續揚，第二季可望出現回沖，將力拼第二季損平。

展望未來，建通表示，中國家用和類似用途絕緣端子新安規標準預定在今年7月公布，中國預計在三年內全面切換為絕緣端子，商機可期，建通也將搭上此列車，於今年第四季推出相對應的產品。

除了新商機外，建通本業部分亦有斬獲，建通指出，台灣煉銅廠擁有壓延異型材加工的技術，結合銑削異型材加工技術，可減少下料降低成本並提高精度以滿足客戶需求，未來將有銅排、平板材出貨，加上已出貨微晶銅桿總成多元化的銅商品種類，估台灣區銅廠營收及效益將於今年第三季有明顯的挹注。

另受惠於異型導體銅材加工量增加，蘇州建通供給 TE 產線也跟進擴增，加工量持續增加，也可望為建通毛利提升貢獻。