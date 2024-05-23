內政部警政署今日下午舉行新舊署長交接儀式，台北市警察局長張榮興升任警政署長，內政部長劉世芳主持監交儀式，並親自幫張榮興授階，上任後，張榮興的首要課題就是打擊詐欺。

劉世芳指出，新任署長張榮興為中央警察大學正科50期畢業，曾擔任新竹縣警察局長、警政署保安警察第六總隊總隊長、警政署督察室主任及台北市警察局長等重要警職，擁有完整警政歷練及豐富學識，為警界不可多得人才。

除此之外，張榮興擔任台北市警察局長任內，全面檢肅黑道幫派，加強打擊詐欺及毒品犯罪，去年上半年執行第8、9波安居緝毒專案及偵防詐欺犯罪工作均為六都之冠；北市攔阻詐欺案件1488件，攔阻金額新台幣16.3億餘元，也是六都最多，績效卓著。

劉世芳說，北市打擊詐欺方面，更積極建構智能安防體系，去年底和永豐銀行簽訂「ATM異常帳戶提領通知機制」合作MOU；且和防制新興科技犯罪與時俱進，去年3月推動成立北市「數位科技戰情中心」，運用「數位科技偵防情資整合系統」，提升科技偵查量能與團隊協作戰力。

劉世芳指出，警政業務很龐雜，卸任警政署長去國安局幫忙，與全社會韌性有關，發生大規模地震需要災救，台灣人道德標準比較高，不會搶人家東西，但是久而久之警政問題就會跟大規模有關係，國安局考慮到這部分，卸任署長兩年多警政署的經驗，到國安局幫忙。

劉世芳透露，原本新任部長有4到5位人選考慮，為什麼他會脫穎而出，包含在台北市和這幾次抗爭活動以及緝捕通緝犯，其實在雙北基隆竄逃，用鷹眼的方式，這些部分跨局處整合，給警政系統，協調統合能力群眾的活動上有一定程度馬上做到。