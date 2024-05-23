立法院明日將續審國會改革法案，可能爆發更激烈衝突。對此，前立委郭正亮23日就表示，「國民黨一定要拿出硬氣，不要看到群眾就怕了，立法院就是要趕快表決、趕快通過，要展現國會多數的力量，這一戰太重要了」，引發討論。

郭正亮23日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「國民黨一定要拿出硬氣，不要看到群眾就怕了，黃國昌在節制柯粉不要來、韓國瑜也在節制韓粉不要來，講白了誰人多？不然到時候就大打出手，你賴清德就職沒幾天就群眾大打架，人家已經負責任幫你節制群眾，你還要這樣搞？」郭正亮坦言，「國民黨不要都是被動，我知道有很多國民黨的支持這要去，但是都被擋下來，立法院就是要趕快表決、趕快通過，要展現國會多數的力量，這一戰太重要了」。

最後郭正亮也指出，「民進黨就是想說，我50席照樣可以成為實質的統治力量，輸你4席我有群眾、媒體在外面，照樣統治大局，就是要證明這一點，如果被群眾、媒體壓倒，那國民黨這54席還有什麼意義？」