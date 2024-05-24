賴清德總統發表就職演說後，中共在台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引島周邊，展開「聯合利劍－2024A」演習，稱目的在於「對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告」，對此，大陸軍事專家分析，這次演習的戰略有3個新特點。

綜合《環球時報》等陸媒報導，國防大學教授張馳分析這次演習的戰略，稱這次演習主要有三個「新」，第一個「新」就是這次演習會形成一種新常態。近年來，美台以「切香腸」方式一再衝擊北京的底線和紅線，而大陸正透過一連串軍事行動，形成「反切香腸」的新常態。

第二個「新」在於這次演習取得了新突破。張馳說，烏坵和東引是台灣外島，地理位置十分重要，這次解放軍艦艇活動進一步擠壓台灣軍隊的活動空間，其用意就是要清楚的告誡台北，台獨不會有好下場。

最後張馳說，第三個「新」就是這次演習演練了新模式，是解放軍又一次富有實踐的探索。台灣為海島地形，外向型經濟使大部分能源依賴進口，因此一旦被圍困封鎖，就容易導致經濟崩潰。而解放軍這次演習的重點，就是對台灣進行封鎖。

事實上，「切香腸戰略」是指透過不斷製造一些動作和舉措，最終換來巨大的戰略成果，而這戰略的重點在於拉長時間操作，雖然這種騷擾行為本身不會帶來什麼嚴重後果，但在日積月累之下，卻可能產生重大影響。