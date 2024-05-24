大陸解放軍東部戰區於昨（23）日起在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，昨解放軍海上兵力全面出海，19艘共艦及7艘海警船，圍繞台海侵擾。東部戰區今也公布一段戰巡演練模擬動畫，「進！圍！鎖！」多方向抵近台灣及環外島戰巡演。

解放軍東部戰區今（24日）在微博發布戰巡演練模擬動畫，「進！圍！鎖！」中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島週邊，進行「聯合利劍—2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目。東部戰區表示，這是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有利城藉，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

解放軍東部戰區24日公布模擬戰巡演練模擬動畫。(東部戰區微博)

從模擬動畫影片中可以看到，解放軍以兩艘艦艇自南北包夾，抵近台灣東部，再有三艘分別抵近台北、台南、高雄附近，最後再補上兩台戰機對準台灣東部。而影片中也將目標鎖定在台灣的台北市、台中市、高雄市及花蓮縣。

對於此次「聯合利劍－2024A」軍演，中共東部戰區新聞發言人李熹海軍大校昨表示，5月23日至24日，解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台灣周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。