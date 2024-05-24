民進黨台北市議員陳怡君於市政總質詢中揭露，台北市內某國中的女學生，上週遭男同學強拖到廁所企圖性侵，最後雖然未得逞，但女同學仍遭男同學手指性侵。而學校疑似吃案不做校安通報，只因男同學家長和教職有關，並擔任教職相關的會長。對此北市教育局也嚴正否認，強調學校依規定於知悉24小時內進行校安通報，亦請輔導老師提供學生輔導諮商，並已召開性別會議決議受理本案，外聘三位委員進行調查處理中。

教育局表示，本市一所國中發生疑似性別案件，本案經教育局查核校安通報系統，並指派駐區督學到校查核確認，事發當日晚間導師接獲訊息後已告知學校，學校依規定於知悉24小時內進行校安通報，亦請輔導老師提供學生輔導諮商，並已召開性別會議決議受理本案，外聘三位委員進行調查處理中。

教育局表示，性別事件依法應保密調查處理，已請學校持續依規定進行調查釐清，並提供當事人學生相關輔導及協助事宜，也要求學校應加強性別教育及強化教導同學間互動分際。

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