再一個多月就要迎接2024下半年，民眾相當期待接下來能有好運降臨，塔羅牌老師艾菲爾在臉書點名4星座下半年運勢最旺，無論事業上的突破、個人成長，或探索新領域，都將迎來前所未有的機會與挑戰。

▎第1名：雙子座

2024年下半年對雙子座而言將是信心和機會雙重昇華期，在這段時間裡，雙子將發揮出無與倫比的社交能力和溝通技巧，在人際關係和職業上游刃有餘，不論是在工作上取得突破，或生活中找到幸福，將感受到前所未有的滿足感。樂觀態度和靈活應對能力將幫助克服任何障礙，實現內心深處的理想，開啟幸福的人生之旅。

▎第2名：處女座

2024年下半年，處女座將充滿海外機會，可能收到出國旅行、學習或工作的邀約，這些機會將會大大擴展視野和人脈，能夠如魚得水般快速適應並取得成功。在這段時間裡，付出的努力將會得到充分認可，不僅事業上顯著進步，同時也會在個人成長的道路上獲得豐碩成果。

▎第3名：天蠍座

2024下半年對天蠍座將是個關鍵時刻，需要抓住合作機會，朝成功邁進。在職業和個人專案中，將遇到志同道合的夥伴，共同實現目標。洞察力和決策力將成為關鍵，幫助在重要時刻做出正確的選擇，在競爭中脫穎而出；充分發揮領導才能，將在各方面取得進步，迎來成功。

▎第4名：射手座

射手座下半年將挖掘未知領域，探險精神及好奇心將發現新的興趣和機會，無論是旅遊、探索新技能，或投入全新的事業，都將感受到自由自在與成就感的滋味。射手樂觀的態度和勇往直前的精神將激勵自己不斷挑戰，追求更高的目標，可望展翅高飛，實現夢想，無論身處何處都會獲得巨大的成就。

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