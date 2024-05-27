立法院明日將繼續審議藍白國會改革法案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁稱，民進黨將動員群眾包吃包喝台北一日遊。對此，民進黨發言人吳崢嚴正駁斥，他指出「國民黨完全是胡說八道、全然造謠」， 也汙衊公民運動。

吳崢表示，藍白先是訕笑參與公民運動，又再抹黑公民運動是動員而來，無視10萬公民因為藍白沒收民主、黑箱擴權而自發性上街頭。呼籲國民黨應正視超過十萬公民要求國會應充分討論、尊守程序正義的訴求。

吳崢說，上周有數以萬計的群眾自發性走上街頭，反對國會黑箱擴權，是珍貴的台灣民主的價值，除了在立院周遭聚集十萬人反黑箱，全台各地更是遍地開花，包含花蓮東大門廣場也有民間團體發起「我藐視國會」的抗議行動，並表示「對不起選了傅崐萁」。

吳崢指出，傅崐萁今不實指控民進黨動員國會一日遊，就跟日前自導自演指控民進黨動員中南部黑道北上如出一徹，完全拿不出證據，只會抹黑造謠。吳崢表示，面對十萬公民站出來的聲音，國民黨選擇視而不見、充耳不聞，還訕笑詆毀，態度如此傲慢、毫無民主素養，終將受到台灣人民唾棄。