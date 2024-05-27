鼎天（3306）表現最佳，27日股價收漲停，量價齊揚，大戶持續買超中，後市仍有上漲空間。

攸泰科技（6928）表現最差，27日股價下跌4.32％，股價在84元附近有強力支撐，反彈可期。

盤勢預測：

台股大盤開高走高，指數最高來到21,871點，再創歷史新高。外資及投信法人持續買超加持中，輝達CEO黃仁勳已提前來台加上即將展開的台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)等利多，激勵AI等相關供應鏈上漲，台股大盤有望上攻22,000點。

族群及個股方面，除已提前告知的投資組合中鼎天漲停外，面板及設備族群受到大戶資金青睐，東捷(8064)專攻半導體產業檢測設備市場，沾光台積電先進封裝產業鏈，股價收盤離前高37.45元只有一步之遥，可特別留意。此外AOI設備廠晶彩科(3535)間接受惠於面板廠營運後市看好，股價再創今年新高，可持續關注。盟立(2464)同時具備面板自動化及機器人雙重題材，可逢回檔在5日線支撑附近低檔買進。

投組表現：

樺晟（3202）表現最佳：風電需求逐步成長，價漲量增持續看好

銘鈺（4545）表現最差：創高後震盪，後市看好

盤勢預測：

台股再創高，終場上漲238.43點，收在21,803.77點，成交量4881.59億。類股方面，電其他類股表現最佳，漲幅4.02％，玻璃類股表現最差，跌幅1.02％。權值股方面，台積電上漲2元，漲幅0.23％，收在869元；聯發科上漲90元，漲幅7.53％，收在1,285元。

展望後市，加權指數再創新高，以指數觀察目前萬里無雲沒有壓力，無須預設高點，有拉回短期均線都是佈局的好時間。櫃買指數突破3／7前波高點，多頭格局不變但需要觀察兩天，後續拉回突破轉支撐的位置，如能守住，那中小型股就會持續走強。

台股處於高位階需要切割持股資金，至少要拆成兩分，是操作上應注意的事情。選股上接下來的大題材就是6月初的台北國際電腦展，首選族群在CoWoS相關設備廠、AI PC、機器人跟散熱族群；傳統產業方面，受惠於報價持續上漲，航運相關個股也是投資人可以留意的方向。

投組表現：

鼎天（3306）表現最佳，帶量跳空漲停，整體格局仍強勢，惟技術面上周K格局即將面臨前方反壓，後續觀察前高73.1能否有效站上。

威健（3033）表現最差，今創高後獲利賣壓出籠，收一根上影線，但技術面上仍守穩五日均線，屬強勢整體型態，持續觀察能否有效站穩關卡價40元。

盤勢預測：

加權指數再創歷史新高，主要受惠輝達創辦人黃仁勳提前抵台，讓整體AI概念股充滿想像空間，再加上本周三美股盤後將有戴爾電腦公布財報，以及下周有COMPUTEX大展，預計NB、PC等消費性電子將持續釋放出產業利多。

展望明後天整體走勢，盤面題材眾多，但畢竟加權指數周K已經連續五周收紅，本周續收紅機率較低，尤其漲多個股，須留意高檔是否有獲利了解賣壓出現。

投組表現：

建漢（3062）表現最佳，題材發酵

晶豪科（3006）表現最差，突破區間後回測均線

盤勢預測：

周一由台積電、鴻海與聯發科等AI電子權值股帶領指數再創收盤新高，電子族群成交比重達7成以上，資金健康輪漲有利指數維持多方沿均上漲，中小型電子轉機補漲股漲跌互見，機器人概念族群則持續走強，短線強弱指標可觀察所羅門（2359）與廣明（6188），AI機器人衍生族群與卡位6月 Computex電腦展題材股，仍是近期盤面焦點族群。

台股周二在指數衝過前高後容易狹幅震盪，資金在類股間輪動沿著5日均線上漲，輝達AI教父黃仁勳提前來台，預期將私下拜會台積電、鴻海、廣達高層，未來指數有望攻抵 22,000之上，維持沿 5日均線多方格局；未來資金開始轉入補漲與轉機族群，CPO光通訊與AI機器人概念族群短線可留意。