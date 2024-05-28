《美股》陣亡將士紀念日 美股27日休市 07:382024/05/28 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國周一（5月27日）適逢「陣亡將士紀念日」（the Memorial Day）聯邦法定假日，美股休市。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《期貨》美股收黑 台三大期皆開低 《美股掃瞄》Salesforce重挫 美股主要指數全黑 美國｜連假期間 四州遭天災肆虐 #美股 #陣亡將士 #紀念日 #27日 #美國周 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 《基金》資金輪動 多重資產基金創造多元收益 11:382024/05/31 財經 《美股掃瞄》NVIDIA飆7%領軍 那指首收1萬7以上 08:382024/05/29 財經 《美股掃瞄》債息升＋憂降息晚 美股收黑、費半最慘 08:482024/05/30 財經 《韓股》韓股收今日最低 韓元創1個月低價 16:392024/05/30 財經 美國首季GDP下修 道瓊早盤嚇跌逾400點 輝達跌逾1％ 23:382024/05/30 財經 2024最佳旅遊國家出爐！「美國奪冠」日排行第三 16:032024/05/30 國際 台積電突暴跌19元 台股終場下殺近300點 背後2原因曝光 13:392024/05/30 財經 黃仁勳旋風燒全台！他驚「美國人竟然不認識」 原因曝光 12:452024/06/03 財經 黃仁勳效應不敵Fed放鷹 台積電下殺16元 台股重挫逾240點 09:022024/05/30 財經 川普爆重返白宮擬讓馬斯克當官 對2政策施力 09:122024/05/30 國際 台股反攻勁揚170點！台積電漲至845元、航運股再起 09:022024/05/31 財經 華爾街專欄作家揭輝達營運4大風險 左右美股走勢 23:082024/06/02 財經 日本首相依序會晤中共中聯部長、新任美軍印太司令 12:392024/05/29 國際 美日防衛裝備品合作 擬6月10日首次定期磋商 22:262024/05/30 國際 通膨指標大致符合預期 美股道瓊大漲574點、台積ADR跌1.26％ 05:422024/06/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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