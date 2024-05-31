「鉅亨買基金」將台灣可銷售的境內外平衡型基金，依近五年累積報酬率排序，分別篩出台灣與環球平衡型基金的績效前五名。發現台灣平衡型基金的表現普遍優於環球平衡型基金，因為台灣平衡型基金的同類平均持股比例高達63.5％，且投資於近期表現相當優異的台灣股票。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，其實平衡型基金不一定輸股票型基金！根據實際回測從2000年以來，投資100％美股，並以上漲10％就獲利了結與下跌5％就逢低買進的投資策略，與配置股60％債40％的投資組合。結果發現股六債四的累積報酬率為503％，短進短出策略的累積報酬率為220％，兩者相差了282％。相比於頻繁買賣的投資人，耐心持有股六債四投資組合能夠獲得更高的報酬率。

張榮仁進一步表示，投資市場不會永遠處於多頭或空頭，投資人如果擔心無法掌握市場方向而錯失投資機會，可考慮用鉅亨買基金的「鉅寶盆」母子基金進行理財投資，並以平衡型基金做為母基金，可同時享有股票「衝刺」機會與債券「防禦」優勢。透過攻守兼備的母基金搭配積極型的子基金，以單筆加定期定額及自動停利加碼的交易機制，達到循環鎖利並兼顧風險。

鉅亨買基金強調，鉅寶盆方案的基金標的不僅包含境內外還可跨品牌，投資人不但能精挑各市場中的強勢基金組成夢幻明星隊，現在還可以運用「試算」功能，更快配出心儀組合。此外，目前申購母基金、母基金轉子基金、甚至停利子基金轉母基金，也都是全面零手續費，投資人可更實惠、有效打造長線行情雙頭甜的財富果實。