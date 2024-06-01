2024台北國際電腦展（COMPUTEX）即將在6月4日至7日登場，今年最重要的主題依舊是最火熱的人工智慧，AI晶片兩大龍頭輝達及超微共襄盛舉，本篇文章帶您快速掌握電腦展的重點，一窺科技新潮流，輕鬆掌握脈動。

■超強卡司助陣

國際電腦展此次邀請7位科技業領袖進行Keynote主題演講，由超微執行長蘇姿丰打頭陣，3日上午進行開幕演講，探討超微如何攜手合作夥伴在資料中心、邊緣及終端使用者設備突破AI與高效能運算領域的極限。

接著高通總裁暨執行長Cristiano Amon將在同一天下午發表演講，隔天上午輪到英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）下午則是聯發科技副董事長暨執行長蔡力行。

5日則輪到美超微總裁暨執行長梁見後，下午由恩智浦執行副總裁暨技術長Lars Reger進行演講，最後一天則是台達研究院院長闕志克。此外，國際電腦展也聯手輝達、Arm舉辦聯名活動，黃仁勳與Arm執行長Rene Haas都將發表演講。

9位科技業大咖一字排開，深入淺出分析產業現況與趨勢，透過台北國際電腦展的主題演講，站在巨人的肩膀上看世界。

英特爾執行長Pat Gelsinger將在電腦展發表演講，備受關注。（圖／美聯社）

■知識與商機，含金量高

此次台北國際電腦展約有1500家廠商參展，使用4500個攤位，預估將吸引5萬人參觀，人工智慧與加速運算展區最受到關注，但前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等展區「含金量」不遑多讓。

市場聚焦AI產業的驚人爆發力，近期熱門題材AI PC將是重點，聚焦在AI應用，從AI資料中心到邊緣裝置，讓AI技術能夠更普及與全面。

台灣多家廠商在「次世代網路」發展的各項新興技術中皆積極布局，可嗅出B5G（Beyond 5G）／6G、Wi-Fi 7及FWA，甚至是非地面網路（NTN）的低軌衛星技術實力與趨勢。

未來移動則以新興的汽車移動技術為主軸，讓人們對於移動產生不同的想像；沉浸現實主題強調企業元宇宙、影像仿真模擬平台及MR（Mixed Reality）混合實境技術與應用。