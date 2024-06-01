中國大陸外交部駐香港特派員公署微信公眾號5月31日消息，針對美國國務院發言人和英國外交大臣卡麥隆等就香港高等法院依法判決“謀顛覆國家政權罪案部分涉案人員橫加指責，攻擊一國兩制，抹黑《香港國安法》，詆毀香港人權自由狀況，干預特區正當司法，甚至揚言實施新的制裁，大陸外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，法網恢恢，疏而不漏。涉案「反中亂港分子」的所謂「初選」嚴重挑戰香港特區憲制秩序，于法難容，必受其懲。特區司法機關依法公正辦案，捍衛司法正義，是維護國家主權和安全利益的正當之舉，是保障香港繁榮穩定和長治久安的必要之舉，符合香港根本利益，符合社會共同心聲，合理合法，不容置喙。

發言人表示，中國政府始終全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針。《香港國安法》和《維護國家安全條例》落地實施後，政治生態淨化，社會秩序恢復，法治精神彰顯，營商環境優化，市民安居樂業。這是任何不戴「有色眼鏡」的人都不能否認的事實。一些國家對特區維護國家安全的正當舉措坐立不安，實在令人費解。

發言人表示，中國人從來不信邪、不怕壓。歷史和事實證明，外部勢力的任何聒噪、恫嚇、制裁只會讓有良知的人辨清其「禍亂香港」「以港遏華」的險惡圖謀，只會讓包括廣大香港同胞在內的全體中國人更加團結。敦促有關國家政客恪守國際法原則和國際關係基本準則，切實尊重法治精神，立即停止對香港事務的政治操弄和幹預破壞。