OpenAI耗費數億美元從新聞出版商、媒體資料庫取得內容來訓練他們自家的AI模型，此一預算遠遠超出多數學術研究機構、非營利組織與新創公司的預算範圍。
非營利機構艾倫人工智慧研究所（AI2）資深應用研究科學家羅凱爾（Kyle Lo）表示：「規模較小的企業根本無法負擔這些數據授權費用，自然無法開發或研究AI模型。」
眼見AI訓練數據市場規模日益壯大，許多數據中介公司或內容平台開始販賣數據與索取高價，完全不理會用戶反對。
訓練數據是今日先進人工智慧（AI）系統的核心，但取得數據的成本越來越高，除了口袋最深的科技公司之外，其他企業根本無力負擔。AI訓練數據市場規模十年內將暴增，從現在的25億美元大幅成長至接近300億美元。
OpenAI耗費數億美元從新聞出版商、媒體資料庫取得內容來訓練他們自家的AI模型，此一預算遠遠超出多數學術研究機構、非營利組織與新創公司的預算範圍。
非營利機構艾倫人工智慧研究所（AI2）資深應用研究科學家羅凱爾（Kyle Lo）表示：「規模較小的企業根本無法負擔這些數據授權費用，自然無法開發或研究AI模型。」
眼見AI訓練數據市場規模日益壯大，許多數據中介公司或內容平台開始販賣數據與索取高價，完全不理會用戶反對。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。