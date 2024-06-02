OpenAI耗費數億美元從新聞出版商、媒體資料庫取得內容來訓練他們自家的AI模型，此一預算遠遠超出多數學術研究機構、非營利組織與新創公司的預算範圍。

非營利機構艾倫人工智慧研究所（AI2）資深應用研究科學家羅凱爾（Kyle Lo）表示：「規模較小的企業根本無法負擔這些數據授權費用，自然無法開發或研究AI模型。」

眼見AI訓練數據市場規模日益壯大，許多數據中介公司或內容平台開始販賣數據與索取高價，完全不理會用戶反對。

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