近期輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參加Computex，所到之處皆造成一陣轟動，再加上其親民的態度，對於粉絲要求合照完全來找不拒，瞬間洗板各大社群版面。而目前就有詐騙集團盯上黃仁勳的聲勢，直接冒名創建飆股社團，這也逼得警方跳出來解釋「全是詐騙」，呼籲民眾不要輕信。媒體人韋安質疑，應思考如何運用AI來打擊詐騙，不要讓詐騙集團搶先搞科技一條龍自動化詐騙？網友則酸，綠營政府失能無人聞問。

據了解，其實從黃仁勳來台之初、現身街頭之際，其強大的人氣就在網路上創造不少話題。在當時就開始出現一些以黃仁勳為名義的飆股社團。而一直到其邦中職開球、在台大演講後，各種「山寨黃仁勳」的飆股社團、粉絲專頁就有如雨後春筍的冒出來。雖然熟悉網路生態的網友都很清楚，這都是詐騙集團冒名成立下廣告投放後的成果，但為了避免有不熟悉網路的民眾遭到詐騙，就連警察也跳出來提醒，這些都是詐騙。

韋安3日在臉書發文質疑，黃仁勳開股友粉絲團？如何運用AI來打擊詐騙？而不要讓詐騙集團搶先，利用AI生成技術、搞科技一條龍自動化詐騙？

網友表示「我認為是假的..但是..都沒人管嗎」、「這個綠營政府已經失去功能，政務幾乎停擺。臉書中 利用名人名義詐欺股民投資的廣告 層出不窮，政府的數位部、法務部、警政署……無人聞問」、「炒股詐騙，滿地開花」、「這又是詐騙吧」、「假的一堆」。

根據《自由時報》報導指出，警方也為此出言警告「這是詐騙」，更解釋，當民眾點選「領取AI飆股」後，網頁就會出現一個QR CODE，將民眾導引到一個LINE群組中，後續透過話術、誘騙等方式，誘拐使用者進入「投資平台」進行投資，而警方強調，這些平台全部都架設在海外，如果民眾將錢匯入該平台的話，很有可能就是有去無回、求償無門。

刑事局提醒，民眾若遇可疑情況，可立即撥打165反詐騙諮詢專線求證，避免遭詐騙。