國防部長顧立雄先前透露會擔心AIT會打電話關心自己的講話，近日又傳出國防部召開軍事會議時，顧只聽了「5分鐘簡報」未裁示就閃人。對此，媒體人羅旺哲表示，顧立雄是戳破過去台美之間不能說的秘密；主持人徐俊相也忍不住說：「沒有辦法想像（前國防部長）邱國正會做出這樣的事情」。

羅旺哲昨在政論節目《57爆新聞》表示，顧立雄過去在當立委、金管會主委、黨產會主委的時候，都是砲火四射還曾經嗆過記者，但是當上國防部長之後就不太講話，雖然顧自己說太太王美花有提醒不要亂講話、講話前先想一想，但是在媒體餐會時，顧立雄又自爆說，自己講的一句話都可能牽動台海局勢，會不會AIT也打電話來？對此，羅旺哲直言，是否美方有跟顧提醒這點，但顧又把事情公諸給媒體，豈非戳破過去台美之間不能說的秘密？

另對於顧立雄能否號令國軍，羅旺哲提到，日前523中共圍台軍演狀況很緊張，當時國防部早上九點召集三軍幹部開會，但傳出顧立雄參加那場會議，5分鐘就走人，且沒有做出任何裁示，這會讓人很懷疑到底有沒有掌握明確狀況。過去如果有發生類似狀況，國防部長應該都會在第一線，分析共軍下一步會做甚麼動作，難怪顧立雄會造成非常大的爭議。主持人徐俊相也直言，沒有辦法想像前國防部長邱國正會做出這樣的事情。

對於顧立雄想要成立DIU（科技創新小組），羅旺哲認為，顧立雄是新人新政，想建立類似美軍的國防科技小組，但８年前，前總統蔡英文也創立資通電軍小組，但８年後就瀕臨解散，其中關鍵原因就是人才和錢，資通人才不會想屈就國防部的薪水，如果去業界可能月薪20、30萬，到國防部可能不到10萬，這怎麼留得住人才，而顧立雄的DIU同樣也會面臨人才問題。