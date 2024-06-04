今年的6月到10月，受到星象的恩賜，有些人將邁向職涯巔峰，《搜狐網》點名4星座今年下半場事業一路開綠燈，他們態度積極、努力不懈，終於得到晉升加薪的回報，開啟一段苦盡甘來的輝煌旅程。

▌金牛座

6到10月，金牛的守護星金星與木星形成有利相位，帶來穩定而顯著的職涯進展，這段時間辛勤付出將得到豐收，工作中的金牛不僅出色完成各項任務，還能憑藉敏銳嗅覺發掘潛在商機，為公司帶來實質收益，因此升職加薪不在話下，金牛的事業宮光芒四射，在專業領域建立起不可撼動的地位。

▌獅子座

進入夏季，獅子的守護星太陽正值能量最旺時刻，為他們注入了無限活力與自信，這段期間職場表現令人驚豔，不僅憑藉過人的領導力和創造力引領團隊攻克難關，還能夠在關鍵時刻贏得重要工作的主導權，升職加薪的幅度也將超出預期，獅子用行動證明自己永遠在路上，永遠在攀登。

▌天秤座

6到10月間，天秤得益於金星的良好影響，人際關係達到了新高點，出色的溝通協調能力和優雅的處事風格，讓他們成為團隊的潤滑劑，化解衝突，促進合作，這種正面能量的迴圈，不僅提升了工作效率，也贏得了極高的聲望，在此階段，天秤有望獲得跨部門合作的機會，或是被委以重任，參與重要工作任務，隨之而來的自然是職位的晉升和收入的增加。

▌射手座

射手的下半年有一顆木星守護，為他們開啟一扇通往廣闊天地的大門，這段時期，事業願景不再侷限於眼前，開始尋求更廣闊的舞台，或是投身於跨國合作，或是投身於新興行業，射手的冒險精神和學習能力在這一刻被無限放大，使得他們能在新領域迅速成長，成為行業內的佼佼者。

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