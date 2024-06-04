首都台北市擁有許多資源，物價水準相對來說比其他縣市貴上不少，加上地小人多等問題，被不少人質疑其實不適合生活，不過卻有許多人指出，只要出了台北市幾乎難以見到人行道，除非出門完全不走路，不然在其他縣市行走反而很危險。

鄉民「as553」今（4）日在PTT女板表示，台北地狹人稠太過擁擠，連馬路都很小條，論生活品質台中或高雄等其他都市應該更好，不只路大條，該有的也都有，很多餐廳甚至備有停車場，讓他忍不住說「台北真的很不適合生活」。

其他人則認為「台北不是不適合生活，是給有能力的人去生活」、「台北市僅適合有錢人居住生活」，也有人說「台北土生土長，去外縣市覺得不習慣」、「支持你說的，希望北漂的那些人都可以離開這麼爛的台北^^」、「台北才方便吧，光捷運哪裡都能到就贏了」、「一堆人覺得台北爛還硬要北漂，何苦啊」。

此外，不少人提到行人安全問題，紛紛喊「至少大部分地方都有人行道可以走，每次去中南部都有夠阿雜」、「台北以外才不適合生活吧？論醫療、生活便利性以及人行道，但如果本來就是南部人愛自由討厭拘束，當我沒說」、「人行道真的只推台北」、「台北贏最多的是人民素質，走在馬路上台北的車都會讓，其他縣市走路出門真的超危險」、「離開台北真的不習慣，過馬路車子只會跟你拚快而已」。