台南長期缺乏設備完善的射擊訓練場所，市長黃偉哲向中央爭取新建「關廟射擊場新建工程」，立委林宜瑾3日也安排教育文化委員會及台南市體育局考察，期盼中央盡速就市府提報計畫予以核定並爭取更高額度補助，完工後，不只可辦理全國性賽事，除提供市民完善運動場地，也能培訓年輕射擊選手一處優質訓練、競賽場地。

台南市長黃偉哲（左）推廣射擊運動，關廟射擊場預計2026年底完工。（台南市體育局提供／曹婷婷台南傳真）

昨天包括教育部次長張廖萬堅、體育署副署長房瑞文等人到場考察，眾人也都期盼台南市政府能將關廟新建靶場再擴大，讓場地更完善，教育部也願意協助經費。

台南市長黃偉哲極力推廣射擊運動。（台南市體育局提供／曹婷婷台南傳真）

黃偉哲表示，台南是台灣射擊運動發源地，不過，體育公園射擊場在1978年設置，原有10米室內空氣槍靶場因占用國有地，已於2016年拆除，現僅存2座室外飛靶場，可供訓練使用。

另外，考量體育公園射擊場所在腹地為水利局設置水質淨化廠預定地，且緊鄰「哈赫拿爾」森林步道，射擊場因老舊有安全疑慮及噪音問題，市府為解決此一困境，投入近2.5億元，預計明年完成遷移。

體育局長陳良乾說，為改善體育公園射擊場場地及設施不足困境，體育局自2020年起積極尋覓合適設置地點，考量射擊運動安全性及噪音問題，最終選址關廟森林公園作為射擊場預定地，該地點交通便捷且腹地寬闊，為此市府自籌380萬辦理用地變更編定，將原有林業用地變更為特定目的事業用地，並於今年投入4990萬辦理水土保持工程並擬具興辦事業計畫，規畫作為射擊場使用。

此外，市府也於今年上旬爭取體育署爭取射擊場新建工程經費1.9億元，為加速射擊場搬遷，更先行自籌1.9億元經費，以利盡早提供台南市射擊選手標準射擊訓練場地。

體育局也說，體育署已於5月24日優化公建計畫審查會議先行同意台南射擊場新建工程1.9億元，由體育署補助1億元、市府自籌9000萬元，期盼關廟射擊場完工後，不只可辦理全國性賽事，也能提供台南市射擊選手優質訓練和競賽場地。