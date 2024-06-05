一名國內某大商業銀行資訊處襄理，涉嫌多次公司內女廁，裝設筆型密錄器，偷拍女性職員如廁時的私密畫面。直到一名女職員發現後報警，己方查扣手機與電腦，才發現竟然有40人受害。事後有38位女員工提告。士林審理後，指該位襄理急著與35名女員工達成和解，法官依38個妨礙秘密罪對他併判2年徒刑，得易科罰金。

根據判決書，國內某大知名商業銀行資訊處襄理，涉嫌在公司女廁內，將筆型密錄器2支，以雙面膠黏貼在馬桶水箱旁之消毒器下方與門框槽上，開啟錄影功能後，盜攝女性員工大腿、屁股或裙底及私處部位，然後將私密影像存在手機及筆電內觀賞。

該位資訊襄理自以為神不知鬼不覺，卻在民國111年8月某日，一名女職員上廁所時，發現馬桶側邊竟然有密錄器，嚇得立刻通知公司，並立刻報警處理，經警方調查後，才揭發這位襄理的犯行。

法官審理後，認定該位襄理為滿足個人私慾，竟在工作場所擅自竊錄他人之非公開活動及身體隱私部位，嚴重侵害多達40人之隱私權，但僅有38人提起告訴，導致被害女性承受內心難以抹滅之陰影，危害深遠。但念在襄理犯後坦承犯行，並與共35名欸害女職員達成和解，依38個妨礙秘密罪對他併判2年徒刑，得易科罰金。