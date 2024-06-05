想開運不用花大錢！塔羅牌老師艾菲爾在命理節目中公布12星座省錢開運法，其中風象星座想改變運勢，可藉由剪短髮，讓自己煥然一新。請參考太陽、上升星座。

▌風象星座：雙子、天秤、水瓶

風象星座的朋友若想要開運，可試著把頭髮剪短，對你來說就會變得煥然一新。

▌火象星座：牡羊、獅子、射手

火象星座的朋友若想要開運，可以試著把家中的特產分給同事分享，取得好運的效果。

▌水象星座：巨蟹、天蠍、雙魚

水象星座的朋友若認為健康或運途「卡卡的」，可以試著藉由不吃牛肉來改運。

▌土象星座：金牛、處女、魔羯

土象星座若想補充開運能量，可到寺廟打掃一兩周，這舉動將為你啟動好運能量。

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