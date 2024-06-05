累計京城銀前5月自結合併淨收益42.33億元、年增14.18％，稅前淨利33.48億元、年增達70.19％，稅後淨利28.04億元、年增達78.27％，每股盈餘2.52元，全數改寫僅次於2021年的同期次高。

觀察京城銀各項獲利表現，5月利息淨收益5億元，月減0.74％、年增2.22％，手續費淨收益2.42億元，月減9.33％、年增達22.2％，核心業務表現持穩。其他淨虧損0.48億元，較去年同期獲利2.94億元轉虧，但較4月虧損2.23億元收斂達78.45％。

累計京城銀前5月利息淨收益24.48億元、年增2.91％，手續費淨收益10.64億元、年增達17.79％，核心業務穩健成長。其他淨收益7.2億元、年增達69.91％，主要受惠資產減損提列費用減少達88.61％所致。

京城銀指出，國發會5月27日發布2024年4月景氣燈號為黃紅燈，景氣綜合判斷分數也創下近2年新高，顯示國內景氣穩定回溫。資產品質方面，京城銀截至5月底逾放比0.02％、逾放覆蓋率6993.61％、整體放款覆蓋率1.46％，維持一貫穩健優異水準。

儘管國內景氣持續好轉，但京城銀表示，主要國家降息時程尚未明朗、地緣政治及美中衝突等不確定因素，仍是需持續關注的議題。京城銀將持續觀察全球政經變化，維持利息、手續費收入的穩健成長，並專注於核心存款提升及控管資金成本。