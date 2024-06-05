美國《華爾街日報》（Wall Street Journal）採訪45名拜登幕僚、議員，當中有些人描述，有時拜登開會時的狀態不佳，顯現「認知衰退」的跡象，他會重複過去已經討論過、實行的政策，似乎忘了政策的執行進度，美國前眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）更描述他會「語無倫次閒扯」，和擔任副總統時相比，拜登已「不是同一人」。

《紐約郵報》（New York Post）引述《華爾街日報》4日報導，81歲拜登認知衰退的情形相當明顯，數十名近月來和他交流過的人對此感到擔憂。

81歲拜登屢次被質疑「認知衰退」。

拜登開會時長時間停頓、閉上雙眼 像在「發呆」

例如今年1月，拜登在白宮和議員會晤，協商援助烏克蘭一案，期間他有時說話太輕聲細語，導致部分與會者難以聽見他在說什麼。他也相當倚賴手卡上的筆記發言，說話期間又會停頓相當長一段時間，有時又會閉上雙眼許久，久到部分與會者猜想他是不是在「發呆」（tune out）。

另外也有人描述拜登每天的舉止，以及對政策的掌握度不太一致，除了相當倚賴手卡筆記，他也經常要官員代答。

1名出席1月援烏會議的人士表示：「在那裡，你很難不感到不舒服。」

其餘人士回憶，當天拜登走進辦公室後，花了10分鐘才開始會議，會議開始後，他又透過手卡發表在場所有人都已同意的論點，匿名人士表示，拜登又要求幕僚回答他被直接詢問的問題，「他沒有參與多數討論」。

麥卡錫：拜登會「語無倫次閒扯」 已非同一人

共和黨籍前眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）回憶，去（2023）年5月協商美國債務上限期間，拜登會「語無倫次閒扯」、咕噥，每一天指揮的能力也不同。

「他總是有手卡，他沒辦法用其他方式協商」，麥卡錫說：「他擔任副總統期間我曾和他會面，我會去他家，他不是同一人了。」

麥卡錫說，後續議員們持續與拜登通話，希望敲定債務上限計畫細節，但這些對話相當「泛泛」，令議員們相當沮喪，拜登也只會說「對解決問題相當樂觀」。

麥卡錫回憶協商後期的痛苦經歷，他說拜登談論的都是很久之前已完成的事，顯然拜登已忘了白宮與議會已達成協議許久。

麥卡錫說：「當我回應，『不，總統先生，我們之前已談過那些會議了，我們已經完成那件事了』，他相當震驚。」

針對報導，白宮發言人貝茨（Andrew Bates）駁斥報導中的陳述，強調共和黨議員、外國領袖、無黨派國安專家皆明確表示，拜登是專業的好領袖。