美國AI晶片大廠超微半導體公司（AMD）有意在台灣設立研發中心，超微執行長蘇姿丰預計周五出席在大台南會展中心舉辦的半導體論壇。台南市議員杜素吟5日總質詢時，要求市長黃偉哲積極爭取超微前來台南沙崙投資，不要被高雄搶走。黃偉哲回應說，台南市的各項條件都已經具備，將全力爭取；市府經發局長林榮川也強調，已經準備好說帖。

杜素吟表示，超微執行長蘇姿丰是台南女兒，準備投資50億元在台灣設立研發中心，7日在大台南會展中心還有一場半導體論壇演講，台南市準備好了嗎？一定要用心爭取，請市長要加油，要努力不要讓高雄搶走。

黃偉哲指出，市府會尊重廠商的評估、選擇，也許他們有其他考量，但只要是在台灣投資都是好事，如果能在南台灣更好；至於在南台灣，台南市的條件最好，市府會積極爭取，但從黃仁勳到蘇姿丰，這幾天的變化很大，未來還有很長的路要走。

黃偉哲還說，不只是爭取超微或輝達，事實上有很多國外或國內的重量級高科技廠商，都很期待前來台南投資，「只要自己的條件夠好，不怕別人不青睞」。

黃偉哲認為，高科技廠商需求的再生水及綠電，在台南的水庫經過整治後，供應量增加，加上還有再生水，水的供應無虞；台南的綠電也是全台最多的，至於沙崙的土地供應更沒有問題，周五他也會親自前往大台南會展中心，代表市民歡迎蘇姿丰，盡地主之誼。