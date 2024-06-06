輝達執行長黃仁勳昨鬆口，輝達第二研發中心可能靠近台北附近，被問到會不會就在新北？新北市長侯友宜今表示，非常樂意選在新北，因為新北的產業條件非常好，人口多人才濟濟，最重要交通路網方便，而且現階段就有很多產業園區，短期內就可以釋出，像新莊塭仔圳、林口，以及淡海、樹林大柑園、三峽麥仔園等產業園區，很多地方都可以中長期提供讓產業落腳，尤其輝達15家供應鏈在新北市，輝達在新北落腳一定全力支持，新北會提供給輝達做最好的發展。
輝達執行長黃仁勳昨鬆口，輝達第二研發中心可能靠近台北附近，被問到會不會就在新北？新北市長侯友宜今表示，非常樂意選在新北，因為新北的產業條件非常好，人口多人才濟濟，最重要交通路網方便，而且現階段就有很多產業園區，短期內就可以釋出，像新莊塭仔圳、林口，以及淡海、樹林大柑園、三峽麥仔園等產業園區，很多地方都可以中長期提供讓產業落腳，尤其輝達15家供應鏈在新北市，輝達在新北落腳一定全力支持，新北會提供給輝達做最好的發展。
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