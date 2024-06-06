美系外資表示，智邦作為全球最大交換器ODM業者，是全球網路交換機的供應商，在不斷增長的數據推動下，交換機市場將受益於流量、AI數據中心部署和交換機規格升級持續成長，期待隨著更多開源網路運營商發展系統，智邦ODM直接商業模式占網路交換器營收比例可望持續攀升，該比例在2023年為6%，不僅如此，還預測其乙太網技術將重新獲得一些來自InfiniBand(無限頻寬技術、縮寫為IB；為用於高效能計算的電腦網路通訊標準)的市場份額，主要是因兩種技術之間的性能差距正在縮小，並且因乙太網提供了更低的成本和開放的生態系統等好處，從而激勵了更多的超大規模企業選擇這項技術。預計智邦的網路交換營收在2023~2026年複合式成長為10%，到2026年達將達總營收的58%。

另外，美系外資表示，智邦自2020年利用其強大的客戶關係及其系統設計能力，為客戶定製人工智慧組裝模組加速器(AI卡)，其具有更好的電源效率和更低的成本，預測智邦AI卡市占率將從2023年的7%成長到2027年的30%。有利於智邦AI卡業務的崛起，也預計智邦2023~2026年網路應用業務(智慧網卡+AI卡)將以35%的複合年增長率增長，到2026年將佔其總收入的36%。

有鑑於AI趨勢以及交換機規格升級帶動的商機，加上網路應用業務(智慧網卡+AI卡)的穩定成長，美系外資首評智邦，給予700元目標價、評等買進。

智邦5月營收達87.77億元，月增25.1%、年增35.6%，單月營收首次突破80億元關卡，創下單月歷史新高；累計前5月營收346.4億元，年增6.6%，同創歷年同期新高。