巴黎奧運將在下個月登場，各國參賽名單陸續底定，前NBA球員巴丁格（Chase Budinger）確定代表美國隊出征男子沙灘排球項目，成為史上第一位擁有NBA資歷又參加奧運沙灘排球項目的選手。

NBC報導，美國需要派出兩隊參加奧運男子沙排比賽，去年秋天巴丁格與搭檔埃文斯（Miles Evans）僅排美國第四，但兩人爆發力十足，上個月底搶下最後一個席次，目前排名高居美國第二，世界第13名。

事實上，巴丁格高中時期就是排籃雙棲運動員，不僅曾與杜蘭特並列麥當勞高中全明星賽MVP，還曾獲頒《排球雜誌》的年度最佳運動員。2009年巴丁格決定看看籃球能帶他走多遠，參加NBA選秀第二輪獲得活塞隊青睞，一打就是7年。

巴丁格的NBA生涯並沒有特別突出，407場出賽僅50場先發，場均上場19.7分鐘貢獻7.9分3籃板1.2助攻，2016年底被籃網釋出後轉戰西班牙，2017年球季結束後離開職業籃球賽場。

隔年，巴丁格決定重拾排球運動，開始打職業沙排，巴丁格說：「大多數人離開一項運動後會有點困惑，對下一段的人生或旅程感到迷失，但我很幸運能夠馬上過渡到另一項運動。」

巴丁格是史上第一位曾打過NBA的奧運沙排選手，但另一位傳奇球星更驚人，艾瑞克森（Keith Erickson）曾代表美國在1964年參加奧運室內排球項目，且他隨後加入NBA打了12個球季，是1972年湖人冠軍隊成員。