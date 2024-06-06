行政院院會今核准通過「立法院職權行使法」部分條文、增訂「中華民國刑法」第5章之1章名及第141條之1條文的覆議案，將呈請總統核可後，移請立法院覆議，但立院在野黨屬多數，覆議案表決恐難過關，對於後續是否提釋憲。行政院政委林明昕表示，這是假設性問題，沒有說覆議就加上釋憲，覆議絕對不是說要打一架、大吵一架，這是以前至今都有的憲政互動運作。

林明昕說，就行政院觀點，總統許可後提出覆議後，期待立法院重新思考，內部對話完後，加上外部權力分立的憲政機關互相對話，搞不好覆議後經過討論，覆議就成功。

林明昕表示，立法院在15天內沒有投票否決，覆議就過關，或者也可透過投票同意，目前提釋憲在法庭見也太早一點，期盼兩院友善討論對話，形成共識很重要。

對於為何行政院如此倉促通過覆議案，行政院發言人陳世凱說，依照憲法增修條文，行政院須於10日內，經總統核可後，移請立法院覆議，考量立法院正進行總質詢、端午連假下，行政院昨下午收到函文後就立即回應，最快速度提出因應。

林明昕補充，依憲法規定是送達10日內，不是送達「後」10日內，昨日下班前送達就算一天，算到第10天正好是下周五，若周末微拖過又到下周一，因此要考慮這點，行政院可以控制程序的要儘速處理，因此行政院要控制10日內完成全部程序，送達立法院，時間要掐得很準。

對於何時將覆議案呈請總統府？林明昕強調，無法說今天就會完成，呈文是否條文有錯誤、思考不周等都會影響總統正面或負面判斷，有可能明天送、也可能今天送，無法立刻明確回答。