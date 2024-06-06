「粽」藝大集合來了！日照中心北斗秀和苑和北斗鎮七星社區發展協會在端午節前夕，一起舉辦「粽」藝活動一起包粽子，社區民眾和志工一大早便開始備料，還有人把家裡的大型蒸爐搬到現場，日照中心長輩也一起加入洗粽葉、包肉粽行列，大家一邊包粽一邊聊天，氣氛歡樂，留下滿滿的回憶與歡笑。

包粽活動全體總動員，北斗七星社區理事長許韻絨2天前開始協助採買和備料，社區民眾也來響應，還有人出借大型蒸爐，志工隊長楊麗香則號召志工現場幫忙，秀和苑日照中心的阿嬤們聽說要包粽子，也主動幫忙洗粽葉、泡米，重現早期農村家家戶戶包肉粽的溫馨畫面。

90歲的阿苗阿嬤看到大家在包粽子，趕忙去洗手，開心的說，她什麼都會，包粽子很簡單。金水阿伯則在一旁開玩笑地說，他只負責吃就好。等待粽子蒸熟的過程中，日照中心長輩還和志工們唱起了卡拉OK，氣氛歡樂。

北斗秀和苑日照中心主任陳貞臻表示，這次「粽」藝大集合活動，不僅讓長者們重溫了端午節的傳統，得到歡樂和滿足感，同時也展現了濃厚的鄰里情誼。北斗秀和苑成立近七年來，除了成立志工隊外，更時常跟在地的社團、幼兒園互動，三不五時工作人員也會帶著長輩到鄰居家串門子，得到了鄰居及鎮民的大力支持，展現無圍籬日照，社區共融的理念。