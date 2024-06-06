張錫分析，從技術面來看，現在台股季線在2萬點，半年線在18500點，年線壓17500點；因此拉回若以3000點來看，19000點應該會有支撐！

張錫表示，Chat GPT開始到現在，經過這一年多來，輝達黃仁勳現在看起來已經是AI的霸主，現在已經沒有對手，不只是他的GPU，黃仁勳把整個的AI Solution都做出來。另一個霸主就是台積電，因為台積電的先進製程產生的CoWoS也是沒有對手。

張錫表示，AI是一個長期的大趨勢，未來幾年將持續增長。目前市場上選股困難，台積電和NVIDIA是相對安全的投資選擇，但這2檔股票價格又太貴，建議購買半導體基金，特別是NVIDIA和台積電含量高的基金，因為它們是主流且穩定的選擇。AI仍是未來3到5年的大趨勢，台股短期內可能達到相對高點，需要留意風險。第三季如果大盤拉回來請大家不要害怕，勇敢的進場，在第四季和明年迎接更成長的2025年。