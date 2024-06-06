勤凱今年營運穩定加溫，累計前五月營收5.1億元，年增28.4％，整體而言第二季營運明顯優於第一季。董事長曾聰乙表示，客戶去年解決庫存問題之後，產業秩序漸入佳境，下半年則有賴AI PC換機潮帶動整體消費電子復甦。
公司近期明顯感受到AI伺服器興起之後，對於新產品、新材料的需求，勤凱有能力迅速回應市場需求。無論像是AI零組件所需特殊電子漿料，進入終端客戶認證階段，或對於低碳製程材料的詢問度亦日漸增溫，顯示勤凱技術能力已獲國內外大廠肯定，未來將與客戶進行緊密合作。
勤凱〈4760〉6日公布5月營收1.4億元，月增31.7％、年增36.9％，主要受惠應用於電感漿料產品拉貨力道，且新客戶持續出貨，因此繳出年、月增率均逾3成的佳績。
勤凱今年營運穩定加溫，累計前五月營收5.1億元，年增28.4％，整體而言第二季營運明顯優於第一季。董事長曾聰乙表示，客戶去年解決庫存問題之後，產業秩序漸入佳境，下半年則有賴AI PC換機潮帶動整體消費電子復甦。
公司近期明顯感受到AI伺服器興起之後，對於新產品、新材料的需求，勤凱有能力迅速回應市場需求。無論像是AI零組件所需特殊電子漿料，進入終端客戶認證階段，或對於低碳製程材料的詢問度亦日漸增溫，顯示勤凱技術能力已獲國內外大廠肯定，未來將與客戶進行緊密合作。
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