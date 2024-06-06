東陽表示，為滿足客戶需求，公司將續擴增產線，提高接單動能，同時購地建廠，為未來成長需求作足準備。
其中，東陽AM事業5月營收16.25億元，年增14％，累計前五月營收78.23億元，較去年同期成長17％，皆為同期新高。
OEM事業部分，東陽5月營收5.21億元，年增19％，累計前五月營收26.04億元，年增4％，皆創6年同期新高。
續淡季不淡表現，東陽（1319）5月營收21.46億元，較去年同期成長14.81％，累計前五月營收104.27億元，年增13.05％，雙創同期新高。
東陽表示，為滿足客戶需求，公司將續擴增產線，提高接單動能，同時購地建廠，為未來成長需求作足準備。
其中，東陽AM事業5月營收16.25億元，年增14％，累計前五月營收78.23億元，較去年同期成長17％，皆為同期新高。
OEM事業部分，東陽5月營收5.21億元，年增19％，累計前五月營收26.04億元，年增4％，皆創6年同期新高。
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