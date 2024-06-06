嫦娥六號攜帶月背樣品珍寶完成太空接力。（大陸央視╱中國的航太微博）

新華社6日報導，中國大陸國家航天局透露，嫦娥六號上升器6日成功與軌道器和返回器組合體，完成月球軌道交會對接，隨後將月球樣品容器安全轉移至返回器中。這是繼嫦娥五號之後，中國航天器第二次實現月球軌道交會對接。

後續，嫦娥六號軌道器和返回器組合體與上升器分離，進入環月等待階段，擇機實施月地轉移軌道控制，經歷月地轉移、軌道器和返回器分離等關鍵步驟後，返回器將攜帶月球樣品著陸在內蒙古四子王旗著陸場。

嫦娥六號上升器4日攜帶月球樣品從月球背面成功起飛，開啟返回地球之旅。

5日，嫦娥六號上升器進入預定環月軌道，環月軌道飛行。伺機與在環月軌道上等待的軌道器和返回器組合體，進行月球軌道交會對接，並將月球樣品轉移到返回器中，由返回器帶回地球。

嫦娥六號任務新聞發言人、中國國家航天局探月與航太工程中心副主任葛平表示，完成樣品轉移後，軌返組合體與上升器進行分離，而後軌返組合體就在環月軌道運行等待月地轉移視窗，環月等待大約14天，隨後軌返組合體進入月地轉移軌道。距離地球約5000公里高度，返回器和軌道器實施分離，之後返回器便進入再入返回階段，最終著陸於內蒙古四子王旗預定著陸場區，完成這場歷時50多天的地月往返之旅。