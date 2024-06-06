5月23日中共圍台軍演，國防部隨即開設應變中心，但傳出國防部長顧立雄聽完簡報就離席。顧立雄今強調，他當天在晨會中接獲共軍演習消息，他便指示開設應變中心，聽取敵情狀況後，就交由總長梅家樹上將負責主持；他也說，即便急迫危險下，也是授權給JAOC（聯合空中作戰中心）、JFOC（海軍聯合艦隊作戰中心）或防區指揮官下令行使自衛權，這規定得很清楚。

國民黨立委馬文君今質詢時指出，軍政跟軍令在目前的國防二法裡面，還是由國防部長要全權負責；但5月23日解放軍圍台軍演時，顧立雄只花費20分鐘聽取各單位簡報，就離開衡山指揮所，請參謀總長直接主持長達5到6小時的戰備會議，部長沒有坐鎮指揮。

馬文君說，這代表顧立雄非常信任參謀總長，不過就國防法規範，國防部長還是最後統整指揮的靈魂人物，部長坐鎮指揮有兩大指標性方向，第一是穩定軍心，因為過去每次遇到演習等緊急狀況，部長在指揮所中可以讓三軍比較安定。第二，當然就是可以掌握即時狀況。

馬文君表示，雖然顧立雄交給參謀總長，可戰機稍縱即逝，若參謀總長要指揮時，還是得詢問部長，如果顧人在外面，即便用電話聯繫，響七聲飛機就進來了，所以希望在完全掌握的情況下，還是請部長未來以本務為優先，其他事情做第二階段的考量。

顧立雄說，他5月23日早上7點半就開戰敵情會報，中間就已經接獲共軍要實施聯合利劍演習，當下他就做了一些指示，馬上在國防部開設應變中心。而事實上在演習期間，國防部應變中心的相關作業、配備，跟衡山指揮所裡面是差不多。

顧立雄強調，他事實上已做了相關裁示，而就作戰層級或是戰術層級的部分，就是交給參謀總長。

不過國民黨立委王鴻薇質疑，這令外界質疑顧立雄是否未掌握狀況？顧立雄回應，就算在急迫危險下，立即反應處置也是授權給JAOC（聯合空中作戰中心）、JFOC（海軍聯合艦隊作戰中心）或防區指揮官下令任務機、機艦及部隊行使自衛權，這已在突發狀況處置規定裡面規定得非常清楚，「我那一天聽完後，是到行政院開行政院院會」。

王鴻薇聽聞回酸「所以是去開行政院院會哦？人家在軍演，你在開行政院院會？」顧立雄回應「因為我們有掌握相關敵情的狀況，我想這個沒有問題。」