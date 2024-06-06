行政院今表示，經審視相關法案後，認為國會改革案有違反憲法、侵害人權等7大理由，相關法條窒礙難行，將呈請總統核可後，移請立法院覆議。據了解，總統府已在下午6點01分收到行政院所呈的覆議理由書，總統將會審慎評估，再行妥適決定。