總統府收到政院覆議理由書了 賴清德將審慎評估 18:282024/06/06 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據了解，總統府已在下午6點01分收到行政院所呈的覆議理由書，總統將會審慎評估，再行妥適決定。（本報資料照片／鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院今表示，經審視相關法案後，認為國會改革案有違反憲法、侵害人權等7大理由，相關法條窒礙難行，將呈請總統核可後，移請立法院覆議。據了解，總統府已在下午6點01分收到行政院所呈的覆議理由書，總統將會審慎評估，再行妥適決定。 行政院將對國會改革法案提覆議 今早突列入院會討論 政院通過對國會改革法案提覆議 卓榮泰曝目的：絕非要升高朝野對立 行政院提覆議案 總統府回應了：審慎評估、妥適決定 #覆議 #行政院 #總統府 #審慎評估 #國會改革法案 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 曝綠委恐出1招讓國會改革三讀議案失效 黃揚明：青鳥行動必然再起 14:072024/06/06 政治 綠營發動下鄉宣講 藍委憂心串聯罷免 國民黨出招了 21:382024/06/06 政治 民進黨啟動街頭宣講 林右昌：讓選民要求當地立委覆議投贊成票 17:542024/06/06 政治 國民黨團提「7理由」回嗆行政院提覆議：不顧主流民意 13:582024/06/06 政治 羅智強揭國會改革2隱憂 曝藍營1招應對覆議案攻防：非常單純 10:442024/06/06 政治 總統府秘書長潘孟安慰問憲兵211鐵衛營 10:142024/06/06 軍事 經長提核二、三可修法延役 行政院駁不同調：非核家園沒改變 13:072024/06/06 政治 獨》花東交通三法藍委態度保留 智庫「5大理由」是關鍵 12:362024/06/05 政治 國會改革對決 藍白反擊藏驚人「第4步 」 作家：賴清德恐提早玩完 22:272024/06/06 政治 賴清德稱藍白提案引質疑：不會只有1、2件 17:172024/06/05 政治 原住民禁伐補償也要覆議？柯建銘曝政院選項 19:412024/06/04 政治 行政院呈請總統核可覆議案 政委點出七原因：全與違憲有關 12:452024/06/06 政治 柯建銘恐被拔總召？ 郭正亮提醒藍委總質詢做1事：凸顯他在亂搞 15:322024/06/06 政治 國會改革覆議案後提釋憲？政委：期盼兩院友善討論對話 13:262024/06/06 政治 美宣布對台出售3億美元軍售 總統府：台美關係「堅若磐石」 14:122024/06/06 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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