行政院今表示，經審視相關法案後，認為國會改革案有違反憲法、侵害人權等7大理由，相關法條窒礙難行，將呈請總統核可後，移請立法院覆議。據了解，總統府已在下午6點01分收到行政院所呈的覆議理由書，總統將會審慎評估，再行妥適決定。

行政院將對國會改革法案提覆議 今早突列入院會討論
政院通過對國會改革法案提覆議 卓榮泰曝目的：絕非要升高朝野對立
行政院提覆議案 總統府回應了：審慎評估、妥適決定
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