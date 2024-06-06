《TVBS民調中心》今(6日)發佈《立法委員職權法》修法民調結果，調查結果顯示，有64％民眾表示不清楚內容，明顯高於32%民眾表示清楚。交叉分析顯示，支持民進黨的民眾有61％不清楚法案內容。媒體人黃揚明直言，不清楚法案內容仍力挺政黨立場，未來台灣政治只會更衝突對立。

黃揚明今(6日)在臉書發文提到，引述《TVBS》民調報告內容：政黨傾向方面，支持民進黨的民眾有61％不清楚法案內容，34％清楚；國民黨認同者也有57％不清楚，40％表示清楚；民眾黨有 65％不清楚，31％清楚；而中立民眾，有高達73％不清楚，只有23％清楚。

對此，黃揚明質疑，就算不清楚法案內容的民眾不分政黨立場都是絕大多數，卻都會因個別政黨立場而決定自己是否支持修法。

黃揚明直言，「未來台灣的政治領域只會更衝突、更對立！」

媒體人謝曜州留言「搞不好跟別的法案比起來，這個清楚的程度算高？」網友表示「看來您是明白人！過往民進黨強力通過的法案，社會上又有幾％是知曉法案內容的？但我也認為藍白確實是要多花些心力在法案宣傳跟造勢上，不為別的，就只因為你們的對手是民進黨！別低估民進黨無恥的程度」、「政黨控制媒體以實施愚民化教育是主因」、「苦勞網說他很難找到法條內容，連這麼想關切法案的人都這麼辛苦找到資料」。