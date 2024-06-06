QCT OmniPOD 5G企業專網和AI邊緣伺服器提供穩定的網路連線，確保資料傳輸不間斷，讓現場操作的展示平順而流暢。達明機器人提供配備3D攝影機的機械手臂，可進行物件抓取與放置。透過西門子的SIMATIC Robot Pick AI和NVIDIA Omniverse，後者是一個串聯和打造3D工具及應用的開發平台，可進行物品辨識、相機整合以及機器人控制；整個動作流程和數位孿生同步，打造創新工業IoT解決方案。

雲達科技總經理楊麒令表示，隨著更多AI應用的興起，很高興能跟達明機器人、西門子和NVIDIA一起開拓更多的AI可能性，雲達科技做為資料中心與AI推手，一向致力於和生態系夥伴合作，將AI解決方案推向市場。

另外，雲達在電腦展中也與光寶科技共同實機展示「NVIDIA GB200 NVL72 AI伺服器機櫃」。這款節能機櫃由光寶科技自主設計與製造，符合最新的NVIDIA MGX機櫃規範，滿足現代資料中心高算力、高耗能的需求。雙方自NVIDIA GH200 Grace Hopper超級晶片系統世代即展開密切的合作關係，今年繼續以新世代NVIDIA GB200 Grace Blackwell超級晶片，共同打造最佳化一站式高階AI運算整合系統，以因應AI時代綠色資料中心的高效率、低能耗運算需求。