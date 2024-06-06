上班工作到底是興趣重要還是賺錢重要呢？一名網友列出兩份不同的工作，一份符合興趣但月薪僅8萬元，另一份與興趣關係不大，但月薪高達30萬元，想知道大家會怎麼選，結果大部分人秒選薪水高的，直呼「真的差太多了」。

鄉民「chipnndale」今（6）日在PTT女板設定一份情境，若一位高知識分子的學歷有四大理工碩，目前是32歲的租屋北漂族，和另一半加起來約有300萬存款，有車但需自力購屋，想知道面對不同的工作時，其他人會怎麼做選擇。

原PO舉例，第一份工作月薪8萬元，標準上班族，見紅休、幾乎不加班，通勤來回一小時，同事是價值觀、專業能力接近的人，且工作內容與興趣相符；另一份工作月薪25至30萬，排班制，工時8小時不加班，通勤來回1至3小時，同事完全不是同一個世界的人，工作內容跟興趣毫無關係。

其他人看完後一面倒選第二份，直言「沒要跟同事當朋友，賺個幾年就可以享福了」、「只看這些一定是第二份，薪水差太多了」、「扣除房貸一個剩2萬，一個還有20萬，這還需要煩惱嗎」、「當然選第二份趕進度，是想工作幾百年嗎」、「興趣是很重要沒錯，但這新水真的差太多了，沒得比」。

不過也有少部分人選第一種工作，說「第一份工作才有閒暇時間可以享受生活」、「我選第一份，興趣真的很重要」、「雖然看起來選第一份的人不多，但有興趣的工作會讓每天的生活比較有意義」。